Mithra présentera ses résultats financiers du premier semestre 2023 à ses investisseurs lors d’une conférence web le 26 septembre à 14 h 00 CET

Liège, Belgique, 22 septembre 2023 – 13 h 30 CET – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), société spécialisée dans la santé féminine, annonce aujourd’hui qu’elle présentera ses résultats financiers semestriels pour la période de six mois terminée le 30 juin 2023, à l’occasion d’une conférence web.

Cette conférence se déroulera en anglais le 26 septembre à 14 h 00 CET. Les participants peuvent participer/s’inscrire à la diffusion en direct de la conférence en cliquant ici. Une rediffusion de la conférence sera disponible dans la section « Relations investisseurs » du site Internet Mithra, peu après la fin de la conférence.

Pour plus d’information, merci de contacter :

Mithra Pharmaceuticals SA

David Horn Solomon

Directeur général

[email protected] Relations investisseurs et médias

Chris Maggos

Cohesion Bureau

[email protected]

+41 79 367 6 254

À propos de Mithra

Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext : MITRA) est une société belge de biotechnologie pharmaceutique qui s’engage à transformer le secteur de la santé féminine en proposant des alternatives innovantes, en particulier dans les domaines de la contraception et de la ménopause. L’objectif de Mithra est de développer des produits qui répondent aux besoins des femmes à chaque étape de leur vie, tant en matière d’efficacité que de sécurité et de confort d’utilisation. Mithra explore le potentiel de l’Estetrol, un œstrogène natif unique, dans un large éventail d’applications dans le domaine de la santé féminine et au-delà. Après avoir lancé avec succès son premier produit à base d’Estetrol en 2021, la pilule contraceptive Estelle®, Mithra se concentre désormais sur le développement de son deuxième produit Donesta®, un traitement hormonal de nouvelle génération. Mithra offre également à ses partenaires une gamme complète de solutions allant du développement précoce de médicaments aux lots cliniques, en passant par la fabrication commerciale de produits polymères complexes (anneau vaginal, implants), de produits injectables liquides complexes et de produits biologiques (flacons, seringues préremplies ou cartouches) sur sa plateforme technologique Mithra CDMO. Cette société, dont le siège est situé à Liège, en Belgique, est active dans plus de 100 pays à travers le monde. www.mithra.com

Information importante

Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d’être des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s’attend à », « a l’intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu’elles ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s’engage pas à réviser ou mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l’exige.